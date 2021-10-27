***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 60.418.049 41.251.987 20.680.227 14.734.169Satışların Maliyeti16 -35.113.739 -30.271.882 -12.879.012 -10.123.175TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.304.310 10.980.105 7.801.215 4.610.994BRÜT KAR (ZARAR)25.304.310 10.980.105 7.801.215 4.610.994Genel Yönetim Giderleri17 -6.602.224 -6.566.971 -2.368.280 -2.133.159Pazarlama Giderleri17 -18.293.299 -13.423.582 -6.914.087 -4.407.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.154.408 7.754.598 589.611 3.304.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.429.433 -1.828.311 -424.155 -667.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.133.762 -3.084.161 -1.315.696 706.938Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.905 2.542 0 254Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.137.667 -3.081.619 -1.315.696 707.192Finansman Giderleri20 -740.247 -191.247 -354.402 553.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.397.420 -3.272.866 -1.670.098 1.261.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-109.315 615.964 235.633 -481.321Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -109.315 615.964 235.633 -481.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707DÖNEM KARI (ZARARI)3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 0,16810000 -0,13580000 -0,07330000 0,03990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.333.366 9.157.385Dönem Karı (Zararı)3.288.105 -2.656.902Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.288.105 -2.656.902Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.219.874 5.960.717Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 2.575.136 4.088.369Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler156.901 623.263Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 156.901 623.263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.233.773 2.211.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.113.303 2.049.632Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 120.470 162.059Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler148.654 -423.256Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -343.683 -237.660Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 356.151 -51.954Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-65.061 16.602Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri201.247 -150.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 79.156Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 109.315 -615.964Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.905 -2.542Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -3.905 -2.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.598.297 7.099.964Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.218.307 7.748.347İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)67.567 56.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.285.874 7.692.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-617.507 -1.327.140İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-617.507 -1.327.140Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-316.471 -288.198Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.989 -340.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler943.821 148.237İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-946.383 1.209.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.890.204 -1.060.937Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-199.994 147.251Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-199.994 147.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler833.150 1.012.378İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)833.150 1.012.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.909.682 10.403.779Alınan Faiz350.025 245.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -920.200 -1.491.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -6.141 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-308.559 -153.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 2.542Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 2.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-312.559 -156.154Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -312.559 -156.154Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.583.260 -4.774.610Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -2.583.260 -4.248.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.441.547 4.229.163Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.441.547 4.229.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.947.948 21.774.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.389.495 26.004.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.400.476 18.965.271Ticari Alacaklar22.054.088 19.193.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 129.640 197.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari 657.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 680.426 657.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 6.141 0Diğer Dönen Varlıklar2.004.687 1.387.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 2.004.687 1.387.663ARA TOPLAM47.555.716 41.297.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.555.716 41.297.727DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.967 2.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.967 2.484Maddi Duran Varlıklar691.543 582.562Binalar7 65.251 66.956Mobilya ve Demirbaşlar7 620.329 501.975Özel Maliyetler7 5.963 13.631Kullanım Hakkı Varlıkları9 4.739.529 1.885.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.164 126.042Diğer Haklar8 45.156 60.079Bilgisayar Yazılımları8 40.008 65.963Ertelenmiş Vergi Varlığı22 5.076.784 5.186.099TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.595.987 7.782.947TOPLAM VARLIKLAR58.151.703 49.080.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.004.858 1.755.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.967.669 1.751.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.967.669 1.751.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.189 3.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 37.189 3.500Ticari Borçlar13.824.404 12.945.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.702.030 2.656.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 12.122.374 10.289.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.566.383 1.696.284Diğer Borçlar233.782 224.755İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 233.782 224.755Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.218.720 2.398.399Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.218.720 2.398.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)144.975 78.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 144.975 78.701Kısa Vadeli Karşılıklar5.309.477 4.506.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.032.755 3.238.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.276.722 1.268.502ARA TOPLAM27.302.599 23.606.024TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.302.599 23.606.024UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.887.487 179.510İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.869.711 179.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.869.711 179.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.776 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 17.776 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.415.642 8.016.955Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12.209 32.524Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 12.209 32.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜ 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.843.852 1.207.938Net Dönem Karı veya Zararı3.288.105 -4.051.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.533.766 17.245.661TOPLAM KAYNAKLAR58.151.703 49.080.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902Dönem Karı (Zararı)-2.656.902 -2.656.902 7.676.415 1.207.938 -2.656.902 -1.448.964 19.245.763 0 19.245.763Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Transferler-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105Dönem Karı (Zararı)3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 3.288.105 444.253 20.533.766 0 20.533.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973091BIST