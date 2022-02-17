***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 89.534.861 61.548.420Satışların Maliyeti16 -51.564.888 -42.311.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.969.973 19.237.039BRÜT KAR (ZARAR)37.969.973 19.237.039Genel Yönetim Giderleri17 -9.774.529 -8.995.765Pazarlama Giderleri17 -27.864.105 -19.457.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 15.668.888 6.970.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.232.113 -2.201.341ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.768.114 -4.446.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.905 9.616Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.772.019 -4.437.213Finansman Giderleri20 -1.094.610 -373.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.677.409 -4.810.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.608.866 758.924Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.946.557 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -662.309 758.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.068.543 -4.051.790DÖNEM KARI (ZARARI)10.068.543 -4.051.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.068.543 -4.051.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 0,51480000 -0,20720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.956.779 3.157.041Dönem Karı (Zararı)10.068.543 -4.051.790Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.068.543 -4.051.790Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.766.941 7.748.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 3.392.336 5.155.285Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-166.036 796.232Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-166.036 796.232Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.615.456 2.982.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.494.986 2.778.372Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 120.470 204.059Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler320.224 -496.381Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -443.432 -364.041Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 577.737 5.143Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-111.526 20.082Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri297.445 -157.565Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 79.154Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.608.866 -758.924Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.905 -9.616Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -3.905 -9.616İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.190.943 1.712.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.093.296 4.556.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)114.106 -42.664İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.207.402 4.599.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.937 -918.334İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.937 -918.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.120.989 -150.522Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-463.543 1.942Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.870.645 190.523İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.526.284 1.278.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.396.929 -1.087.527Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.083.709 -223.157Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.083.709 -223.157Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.664.012 -1.744.554İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.664.012 -1.744.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.644.541 5.409.206Alınan Faiz450.498 368.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.138.260 -2.620.765Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-436.691 -186.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 9.616Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 9.616Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-440.691 -195.976Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -398.191 -165.976Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -42.500 -30.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.464.148 -5.797.623Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -3.464.148 -5.271.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.055.940 -2.826.942Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.055.940 -2.826.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.947.948 21.774.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.003.888 18.947.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 31.014.145 18.965.271Ticari Alacaklar25.155.816 19.193.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 83.808 197.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 25.072.008 18.996.529Stoklar6 2.214.416 1.093.427Peşin Ödenmiş Giderler1.120.980 657.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.120.980 657.437Diğer Dönen Varlıklar1.351.243 1.387.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.351.243 1.387.663ARA TOPLAM60.856.600 41.297.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.856.600 41.297.727DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.967 2.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.967 2.484Maddi Duran Varlıklar710.514 582.562Binalar7 64.683 66.956Mobilya ve Demirbaşlar7 642.424 501.975Özel Maliyetler7 3.407 13.631Kullanım Hakkı Varlıkları9 4.004.400 1.885.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar112.255 126.042Diğer Haklar8 78.606 60.079Bilgisayar Yazılımları8 33.649 65.963Ertelenmiş Vergi Varlığı22 5.260.811 5.186.099TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.090.947 7.782.947TOPLAM VARLIKLAR70.947.547 49.080.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.799.716 1.755.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.764.371 1.751.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.764.371 1.751.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.345 3.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 35.345 3.500Ticari Borçlar16.704.763 12.945.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.124.183 2.656.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 15.580.580 10.289.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.183.433 1.696.284Diğer Borçlar371.461 224.755İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 371.461 224.755Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.340.985 2.398.399Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 1.340.985 2.398.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)232.432 78.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 232.432 78.701Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.946.557 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.954.221 4.506.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.688.822 3.238.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.265.399 1.268.502ARA TOPLAM32.533.568 23.606.024TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.533.568 23.606.024UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.433.327 179.510İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.422.911 179.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.422.911 179.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.416 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 10.416 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.229 32.524İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 6.229 32.524Uzun Vadeli Karşılıklar12.608.304 8.016.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.608.304 8.016.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.047.860 8.228.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.581.428 31.835.013ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.366.119 17.245.661Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.470.241 -4.522.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.470.241 -4.522.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.470.241 -4.522.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.843.852 1.207.938Net Dönem Karı veya Zararı10.068.543 -4.051.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.366.119 17.245.661TOPLAM KAYNAKLAR70.947.547 49.080.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-605.214 -605.214 -605.214 -4.051.790 -4.051.790 -4.657.004 0 -4.657.004Dönem Karı (Zararı)-4.051.790 -4.051.790 -4.051.790 0 -4.051.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-605.214 -605.214 -605.214 -605.214 0 -605.214Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Transferler-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.948.085 -2.948.085 -2.948.085 10.068.543 10.068.543 7.120.458 0 7.120.458Dönem Karı (Zararı)10.068.543 10.068.543 10.068.543 0 10.068.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.948.085 -2.948.085 -2.948.085 -2.948.085 0 -2.948.085Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.676.415 -2.843.852 10.068.543 7.224.691 24.366.119 0 24.366.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.068.543 -4.051.790DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.948.085 -605.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -3.685.106 -756.518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler737.021 151.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 737.021 151.304Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.948.085 -605.214TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.120.458 -4.657.004Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.120.458 -4.657.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002638BIST