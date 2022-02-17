***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 22:28
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 89.534.861 61.548.420
Satışların Maliyeti
16 -51.564.888 -42.311.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.969.973 19.237.039
BRÜT KAR (ZARAR)
37.969.973 19.237.039
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.774.529 -8.995.765
Pazarlama Giderleri
17 -27.864.105 -19.457.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.668.888 6.970.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.232.113 -2.201.341
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.768.114 -4.446.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.905 9.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.772.019 -4.437.213
Finansman Giderleri
20 -1.094.610 -373.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.677.409 -4.810.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.608.866 758.924
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.946.557 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -662.309 758.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.068.543 -4.051.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.068.543 -4.051.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.068.543 -4.051.790
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başına kazanç (kayıp) 23 0,51480000 -0,20720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.956.779 3.157.041
Dönem Karı (Zararı)
10.068.543 -4.051.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.068.543 -4.051.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.766.941 7.748.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 3.392.336 5.155.285
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-166.036 796.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-166.036 796.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.615.456 2.982.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.494.986 2.778.372
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 120.470 204.059
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
320.224 -496.381
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -443.432 -364.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 577.737 5.143
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-111.526 20.082
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
297.445 -157.565
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 79.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.608.866 -758.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.905 -9.616
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.905 -9.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.190.943 1.712.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.093.296 4.556.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
114.106 -42.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.207.402 4.599.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.937 -918.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.937 -918.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.120.989 -150.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-463.543 1.942
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.870.645 190.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.526.284 1.278.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.396.929 -1.087.527
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.083.709 -223.157
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.083.709 -223.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.664.012 -1.744.554
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.664.012 -1.744.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.644.541 5.409.206
Alınan Faiz
450.498 368.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.138.260 -2.620.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-436.691 -186.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 9.616
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 9.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-440.691 -195.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -398.191 -165.976
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -42.500 -30.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.464.148 -5.797.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -3.464.148 -5.271.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.055.940 -2.826.942
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.055.940 -2.826.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.947.948 21.774.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.003.888 18.947.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.014.145 18.965.271
Ticari Alacaklar
25.155.816 19.193.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 83.808 197.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 25.072.008 18.996.529
Stoklar
6 2.214.416 1.093.427
Peşin Ödenmiş Giderler
1.120.980 657.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.120.980 657.437
Diğer Dönen Varlıklar
1.351.243 1.387.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.351.243 1.387.663
ARA TOPLAM
60.856.600 41.297.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.856.600 41.297.727
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.967 2.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.967 2.484
Maddi Duran Varlıklar
710.514 582.562
Binalar
7 64.683 66.956
Mobilya ve Demirbaşlar
7 642.424 501.975
Özel Maliyetler
7 3.407 13.631
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.004.400 1.885.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
112.255 126.042
Diğer Haklar
8 78.606 60.079
Bilgisayar Yazılımları
8 33.649 65.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 5.260.811 5.186.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.090.947 7.782.947
TOPLAM VARLIKLAR
70.947.547 49.080.674
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.799.716 1.755.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.764.371 1.751.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.764.371 1.751.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.345 3.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 35.345 3.500
Ticari Borçlar
16.704.763 12.945.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.124.183 2.656.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 15.580.580 10.289.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.183.433 1.696.284
Diğer Borçlar
371.461 224.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 371.461 224.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.340.985 2.398.399
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 1.340.985 2.398.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
232.432 78.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 232.432 78.701
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.946.557 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.954.221 4.506.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.688.822 3.238.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.265.399 1.268.502
ARA TOPLAM
32.533.568 23.606.024
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.533.568 23.606.024
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.433.327 179.510
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.422.911 179.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.422.911 179.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.416 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 10.416 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.229 32.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 6.229 32.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.608.304 8.016.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.608.304 8.016.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.047.860 8.228.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.581.428 31.835.013
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.366.119 17.245.661
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.470.241 -4.522.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.470.241 -4.522.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.470.241 -4.522.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.843.852 1.207.938
Net Dönem Karı veya Zararı
10.068.543 -4.051.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.366.119 17.245.661
TOPLAM KAYNAKLAR
70.947.547 49.080.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.214 -605.214 -605.214 -4.051.790 -4.051.790 -4.657.004 0 -4.657.004
Dönem Karı (Zararı)
-4.051.790 -4.051.790 -4.051.790 0 -4.051.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.214 -605.214 -605.214 -605.214 0 -605.214
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Transferler
-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.948.085 -2.948.085 -2.948.085 10.068.543 10.068.543 7.120.458 0 7.120.458
Dönem Karı (Zararı)
10.068.543 10.068.543 10.068.543 0 10.068.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.948.085 -2.948.085 -2.948.085 -2.948.085 0 -2.948.085
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.676.415 -2.843.852 10.068.543 7.224.691 24.366.119 0 24.366.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.068.543 -4.051.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.948.085 -605.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -3.685.106 -756.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
737.021 151.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 737.021 151.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.948.085 -605.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.120.458 -4.657.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.120.458 -4.657.004
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002638
BIST