***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 62.349.652 39.737.822 39.528.278 20.435.933Satışların Maliyeti16 -35.425.347 -22.234.727 -19.955.812 -11.723.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.924.305 17.503.095 19.572.466 8.712.100BRÜT KAR (ZARAR)26.924.305 17.503.095 19.572.466 8.712.100Genel Yönetim Giderleri17 -6.022.664 -4.233.944 -3.200.652 -2.200.911Pazarlama Giderleri17 -23.543.318 -11.379.212 -15.603.826 -5.523.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.028.089 4.564.797 5.068.420 1.279.729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.465.667 -1.005.278 -633.945 -278.767ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.920.745 5.449.458 5.202.463 1.988.823Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 20.909 3.905 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.941.654 5.453.363 5.202.463 1.988.823Finansman Giderleri20 -213.350 -385.845 -220.082 -250.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.728.304 5.067.518 4.982.381 1.737.964Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.105.171 -344.948 -1.312.423 244.460Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.754.963 0 -2.166.155 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.649.792 -344.948 853.732 244.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424DÖNEM KARI (ZARARI)3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 0,18520000 0,24150000 0,18760000 0,10140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.231.659 3.875.078Dönem Karı (Zararı)3.623.133 4.722.570Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.623.133 4.722.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.809.913 3.524.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.302.619 1.756.014Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.309 -99.990Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.309 -99.990Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.840.009 1.508.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.740.009 1.438.261Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 100.000 70.470Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-432.286 18.522Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -464.108 -235.912Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 7.891 107.218Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-165.027 -53.139Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri188.958 200.355Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.105.171 344.948Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.909 -3.905Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -20.909 -3.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.991 -4.339.697Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.070.680 -3.332.286İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.016 -40.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.967.664 -3.291.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-328.593 -523.833İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-328.593 -523.833Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.686 -168.133Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-476.569 -177.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.723.265 -144.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.121.197 -874.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.602.068 730.154Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.098.418 -40.393Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.098.418 -40.393Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.146 46.902İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.146 46.902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.318.055 3.907.193Alınan Faiz459.687 234.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -10.718 -260.067Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.535.365 -6.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-951.513 -154.645Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.909 4.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.909 4.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-972.422 -158.645Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -757.171 -158.645Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -215.251 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.309.463 -1.696.501Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.309.463 -1.696.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.970.683 2.023.932Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.970.683 2.023.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.003.888 18.947.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.974.571 20.971.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.989.249 31.014.145Ticari Alacaklar35.022.229 25.155.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 185.002 83.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 34.837.227 25.072.008Stoklar6 2.261.102 2.214.416Peşin Ödenmiş Giderler1.597.549 1.120.980İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.597.549 1.120.980Diğer Dönen Varlıklar1.679.836 1.351.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.679.836 1.351.243ARA TOPLAM76.549.965 60.856.600TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.549.965 60.856.600DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.967 2.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.967 2.967Maddi Duran Varlıklar1.286.187 710.514Binalar7 63.546 64.683Mobilya ve Demirbaşlar7 1.059.006 642.424Özel Maliyetler7 163.635 3.407Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.795.129 4.004.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar275.865 112.255Diğer Haklar8 254.831 78.606Bilgisayar Yazılımları8 21.034 33.649Ertelenmiş Vergi Varlığı22 6.910.603 5.260.811TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.270.751 10.090.947TOPLAM VARLIKLAR86.820.716 70.947.547KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.710.069 2.799.716İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.678.035 2.764.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.678.035 2.764.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.034 35.345Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 32.034 35.345Ticari Borçlar26.263.001 16.704.763İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.237.924 1.124.183İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 24.025.077 15.580.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.081.483 3.183.433Diğer Borçlar528.940 371.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 528.940 371.461Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.442.996 1.340.985Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.442.996 1.340.985Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185.758 232.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 185.758 232.432Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.166.155 1.946.557Kısa Vadeli Karşılıklar8.068.019 5.954.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.725.620 4.688.822Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.342.399 1.265.399ARA TOPLAM44.446.421 32.533.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.446.421 32.533.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar81.610 1.433.327İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.610 1.422.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 81.610 1.422.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 10.416Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 10.416Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.636 6.229Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.636 6.229Uzun Vadeli Karşılıklar14.300.797 12.608.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.300.797 12.608.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.385.043 14.047.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.831.464 46.581.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.989.252 24.366.119Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.470.241 -7.470.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.470.241 -7.470.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.470.241 -7.470.241Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.743.726 7.676.415Yasal Yedekler15 7.743.726 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.157.380 -2.843.852Net Dönem Karı veya Zararı3.623.133 10.068.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.989.252 24.366.119TOPLAM KAYNAKLAR86.820.716 70.947.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Transferler-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570Dönem Karı (Zararı)4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 4.722.570 1.878.718 21.968.231 0 21.968.231Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.676.415 -2.843.852 10.068.543 7.224.691 24.366.119 0 24.366.119Transferler67.311 10.001.232 -10.068.543 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.623.133 3.623.133 3.623.133 0 3.623.133Dönem Karı (Zararı)3.623.133 3.623.133 3.623.133 0 3.623.133Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.743.726 7.157.380 3.623.133 10.780.513 27.989.252 0 27.989.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052527BIST