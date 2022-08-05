***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:25
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 62.349.652 39.737.822 39.528.278 20.435.933
Satışların Maliyeti
16 -35.425.347 -22.234.727 -19.955.812 -11.723.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.924.305 17.503.095 19.572.466 8.712.100
BRÜT KAR (ZARAR)
26.924.305 17.503.095 19.572.466 8.712.100
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.022.664 -4.233.944 -3.200.652 -2.200.911
Pazarlama Giderleri
17 -23.543.318 -11.379.212 -15.603.826 -5.523.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.028.089 4.564.797 5.068.420 1.279.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.465.667 -1.005.278 -633.945 -278.767
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.920.745 5.449.458 5.202.463 1.988.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 20.909 3.905 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.941.654 5.453.363 5.202.463 1.988.823
Finansman Giderleri
20 -213.350 -385.845 -220.082 -250.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.728.304 5.067.518 4.982.381 1.737.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.105.171 -344.948 -1.312.423 244.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.754.963 0 -2.166.155 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.649.792 -344.948 853.732 244.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başına kazanç (kayıp) 23 0,18520000 0,24150000 0,18760000 0,10140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.231.659 3.875.078
Dönem Karı (Zararı)
3.623.133 4.722.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.623.133 4.722.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.809.913 3.524.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.302.619 1.756.014
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.309 -99.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.309 -99.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.840.009 1.508.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.740.009 1.438.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 100.000 70.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-432.286 18.522
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -464.108 -235.912
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 7.891 107.218
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-165.027 -53.139
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
188.958 200.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.105.171 344.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.909 -3.905
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -20.909 -3.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.991 -4.339.697
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.070.680 -3.332.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.016 -40.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.967.664 -3.291.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.593 -523.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-328.593 -523.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.686 -168.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-476.569 -177.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.723.265 -144.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.121.197 -874.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.602.068 730.154
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.098.418 -40.393
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.098.418 -40.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.146 46.902
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.146 46.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.318.055 3.907.193
Alınan Faiz
459.687 234.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -10.718 -260.067
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.535.365 -6.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-951.513 -154.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.909 4.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.909 4.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-972.422 -158.645
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -757.171 -158.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -215.251 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.309.463 -1.696.501
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.309.463 -1.696.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.970.683 2.023.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.970.683 2.023.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.003.888 18.947.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.974.571 20.971.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.989.249 31.014.145
Ticari Alacaklar
35.022.229 25.155.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 185.002 83.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.837.227 25.072.008
Stoklar
6 2.261.102 2.214.416
Peşin Ödenmiş Giderler
1.597.549 1.120.980
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.597.549 1.120.980
Diğer Dönen Varlıklar
1.679.836 1.351.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.679.836 1.351.243
ARA TOPLAM
76.549.965 60.856.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.549.965 60.856.600
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.967 2.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.967 2.967
Maddi Duran Varlıklar
1.286.187 710.514
Binalar
7 63.546 64.683
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.059.006 642.424
Özel Maliyetler
7 163.635 3.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.795.129 4.004.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
275.865 112.255
Diğer Haklar
8 254.831 78.606
Bilgisayar Yazılımları
8 21.034 33.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 6.910.603 5.260.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.270.751 10.090.947
TOPLAM VARLIKLAR
86.820.716 70.947.547
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.710.069 2.799.716
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.678.035 2.764.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.678.035 2.764.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.034 35.345
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 32.034 35.345
Ticari Borçlar
26.263.001 16.704.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.237.924 1.124.183
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 24.025.077 15.580.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.081.483 3.183.433
Diğer Borçlar
528.940 371.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 528.940 371.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.442.996 1.340.985
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.442.996 1.340.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185.758 232.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 185.758 232.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.166.155 1.946.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.068.019 5.954.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.725.620 4.688.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.342.399 1.265.399
ARA TOPLAM
44.446.421 32.533.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.446.421 32.533.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.610 1.433.327
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.610 1.422.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 81.610 1.422.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 10.416
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 10.416
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.636 6.229
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.636 6.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.300.797 12.608.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.300.797 12.608.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.385.043 14.047.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.831.464 46.581.428
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.989.252 24.366.119
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.470.241 -7.470.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.470.241 -7.470.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.470.241 -7.470.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.743.726 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.743.726 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.157.380 -2.843.852
Net Dönem Karı veya Zararı
3.623.133 10.068.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.989.252 24.366.119
TOPLAM KAYNAKLAR
86.820.716 70.947.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Transferler
-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570
Dönem Karı (Zararı)
4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 4.722.570 1.878.718 21.968.231 0 21.968.231
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.676.415 -2.843.852 10.068.543 7.224.691 24.366.119 0 24.366.119
Transferler
67.311 10.001.232 -10.068.543 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.623.133 3.623.133 3.623.133 0 3.623.133
Dönem Karı (Zararı)
3.623.133 3.623.133 3.623.133 0 3.623.133
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.743.726 7.157.380 3.623.133 10.780.513 27.989.252 0 27.989.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.623.133 4.722.570 3.669.958 1.982.424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052527
BIST