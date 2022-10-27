***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:43
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 95.448.141 60.418.049 33.098.489 20.680.227
Satışların Maliyeti
16 -56.211.264 -35.113.739 -20.785.917 -12.879.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.236.877 25.304.310 12.312.572 7.801.215
BRÜT KAR (ZARAR)
39.236.877 25.304.310 12.312.572 7.801.215
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.837.868 -6.602.224 -3.815.204 -2.368.280
Pazarlama Giderleri
17 -33.739.451 -18.293.299 -10.196.133 -6.914.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.711.624 5.154.408 4.683.535 589.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.039.635 -1.429.433 -573.968 -424.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.331.547 4.133.762 2.410.802 -1.315.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 20.909 3.905 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.352.456 4.137.667 2.410.802 -1.315.696
Finansman Giderleri
20 -440.873 -740.247 -227.523 -354.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.911.583 3.397.420 2.183.279 -1.670.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.541.644 -109.315 -436.473 235.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.391.297 0 -636.334 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.849.653 -109.315 199.861 235.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başına kazanç (kayıp) 23 0,27450000 0,16810000 0,08930000 -0,07330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.378.106 5.333.366
Dönem Karı (Zararı)
5.369.939 3.288.105
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.369.939 3.288.105
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.654.131 5.219.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.959.099 2.575.136
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.042 156.901
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.042 156.901
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.825.262 2.233.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.725.262 2.113.303
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 100.000 120.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-679.007 148.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -924.401 -343.683
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 79.672 356.151
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-94.224 -65.061
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
259.946 201.247
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.541.644 109.315
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.909 -3.905
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -20.909 -3.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.873.143 -2.598.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.588.599 -3.218.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.022 67.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.612.621 -3.285.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.781.068 -617.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.781.068 -617.507
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.990 -316.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.741.437 -22.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.584.004 943.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.847.481 -946.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.736.523 1.890.204
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7.523.934 -199.994
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7.523.934 -199.994
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.984.299 833.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.984.299 833.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.897.213 5.909.682
Alınan Faiz
832.767 350.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -650.354 -920.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.701.520 -6.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.126.278 -308.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.909 4.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.909 4.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.147.187 -312.559
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -931.936 -312.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -215.251 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.861.796 -2.583.260
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.861.796 -2.583.260
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.390.032 2.441.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.390.032 2.441.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.003.888 18.947.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.393.920 21.389.495
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.495.811 31.014.145
Ticari Alacaklar
36.456.427 25.155.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 60.151 83.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.396.276 25.072.008
Stoklar
6 2.322.406 2.214.416
Peşin Ödenmiş Giderler
2.862.417 1.120.980
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.862.417 1.120.980
Diğer Dönen Varlıklar
3.132.311 1.351.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.132.311 1.351.243
ARA TOPLAM
85.269.372 60.856.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.269.372 60.856.600
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.967 2.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.967 2.967
Maddi Duran Varlıklar
1.347.193 710.514
Binalar
7 62.978 64.683
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.129.446 642.424
Özel Maliyetler
7 154.769 3.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.285.384 4.004.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
242.888 112.255
Diğer Haklar
8 231.016 78.606
Bilgisayar Yazılımları
8 11.872 33.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 7.110.464 5.260.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.988.896 10.090.947
TOPLAM VARLIKLAR
95.258.268 70.947.547
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.249.681 2.799.716
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.230.913 2.764.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.230.913 2.764.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.768 35.345
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 18.768 35.345
Ticari Borçlar
24.194.543 16.704.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.943.710 1.124.183
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 21.250.833 15.580.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.131.302 3.183.433
Diğer Borçlar
976.964 371.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 976.964 371.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.869.855 1.340.985
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 8.869.855 1.340.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.946.018 232.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.946.018 232.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 636.334 1.946.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.804.793 5.954.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.722.053 4.688.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.082.740 1.265.399
ARA TOPLAM
50.809.490 32.533.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.809.490 32.533.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.446 1.433.327
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.446 1.422.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 61.446 1.422.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 10.416
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 10.416
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.293 6.229
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 1.293 6.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.649.981 12.608.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.649.981 12.608.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.712.720 14.047.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.522.210 46.581.428
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.736.058 24.366.119
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.470.241 -7.470.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.470.241 -7.470.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.470.241 -7.470.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.743.726 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.743.726 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.157.380 -2.843.852
Net Dönem Karı veya Zararı
5.369.939 10.068.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.736.058 24.366.119
TOPLAM KAYNAKLAR
95.258.268 70.947.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Transferler
-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105
Dönem Karı (Zararı)
3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 3.288.105 444.253 20.533.766 0 20.533.766
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.676.415 -2.843.852 10.068.543 7.224.691 24.366.119 0 24.366.119
Transferler
67.311 10.001.232 -10.068.543 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.369.939 5.369.939 5.369.939 0 5.369.939
Dönem Karı (Zararı)
5.369.939 5.369.939 5.369.939 0 5.369.939
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.743.726 7.157.380 5.369.939 12.527.319 29.736.058 0 29.736.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074835
BIST