***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 95.448.141 60.418.049 33.098.489 20.680.227Satışların Maliyeti16 -56.211.264 -35.113.739 -20.785.917 -12.879.012TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.236.877 25.304.310 12.312.572 7.801.215BRÜT KAR (ZARAR)39.236.877 25.304.310 12.312.572 7.801.215Genel Yönetim Giderleri17 -9.837.868 -6.602.224 -3.815.204 -2.368.280Pazarlama Giderleri17 -33.739.451 -18.293.299 -10.196.133 -6.914.087Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 14.711.624 5.154.408 4.683.535 589.611Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.039.635 -1.429.433 -573.968 -424.155ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.331.547 4.133.762 2.410.802 -1.315.696Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 20.909 3.905 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.352.456 4.137.667 2.410.802 -1.315.696Finansman Giderleri20 -440.873 -740.247 -227.523 -354.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.911.583 3.397.420 2.183.279 -1.670.098Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.541.644 -109.315 -436.473 235.633Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -3.391.297 0 -636.334 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.849.653 -109.315 199.861 235.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465DÖNEM KARI (ZARARI)5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 0,27450000 0,16810000 0,08930000 -0,07330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.378.106 5.333.366Dönem Karı (Zararı)5.369.939 3.288.105Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.369.939 3.288.105Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.654.131 5.219.874Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.959.099 2.575.136Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.042 156.901Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.042 156.901Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.825.262 2.233.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.725.262 2.113.303Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 100.000 120.470Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-679.007 148.654Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -924.401 -343.683Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 79.672 356.151Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-94.224 -65.061Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri259.946 201.247Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.541.644 109.315Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.909 -3.905Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -20.909 -3.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.873.143 -2.598.297Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.588.599 -3.218.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.022 67.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.612.621 -3.285.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.781.068 -617.507İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.781.068 -617.507Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-107.990 -316.471Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.741.437 -22.989Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.584.004 943.821İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.847.481 -946.383İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.736.523 1.890.204Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7.523.934 -199.994Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7.523.934 -199.994Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.984.299 833.150İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.984.299 833.150Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.897.213 5.909.682Alınan Faiz832.767 350.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -650.354 -920.200Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -4.701.520 -6.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.126.278 -308.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.909 4.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.909 4.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.147.187 -312.559Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -931.936 -312.559Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -215.251 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.861.796 -2.583.260Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.861.796 -2.583.260YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.390.032 2.441.547Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.390.032 2.441.547DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.003.888 18.947.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.393.920 21.389.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 40.495.811 31.014.145Ticari Alacaklar36.456.427 25.155.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 60.151 83.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 36.396.276 25.072.008Stoklar6 2.322.406 2.214.416Peşin Ödenmiş Giderler2.862.417 1.120.980İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 2.862.417 1.120.980Diğer Dönen Varlıklar3.132.311 1.351.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 3.132.311 1.351.243ARA TOPLAM85.269.372 60.856.600TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.269.372 60.856.600DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.967 2.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.967 2.967Maddi Duran Varlıklar1.347.193 710.514Binalar7 62.978 64.683Mobilya ve Demirbaşlar7 1.129.446 642.424Özel Maliyetler7 154.769 3.407Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.285.384 4.004.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar242.888 112.255Diğer Haklar8 231.016 78.606Bilgisayar Yazılımları8 11.872 33.649Ertelenmiş Vergi Varlığı22 7.110.464 5.260.811TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.988.896 10.090.947TOPLAM VARLIKLAR95.258.268 70.947.547KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.249.681 2.799.716İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.230.913 2.764.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.230.913 2.764.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.768 35.345Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 18.768 35.345Ticari Borçlar24.194.543 16.704.763İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.943.710 1.124.183İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 21.250.833 15.580.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.131.302 3.183.433Diğer Borçlar976.964 371.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 976.964 371.461Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8.869.855 1.340.985Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 8.869.855 1.340.985Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.946.018 232.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.946.018 232.432Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 636.334 1.946.557Kısa Vadeli Karşılıklar7.804.793 5.954.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.722.053 4.688.822Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.082.740 1.265.399ARA TOPLAM50.809.490 32.533.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.809.490 32.533.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar61.446 1.433.327İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar61.446 1.422.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 61.446 1.422.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 10.416Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 10.416Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.293 6.229Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 1.293 6.229Uzun Vadeli Karşılıklar14.649.981 12.608.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.649.981 12.608.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.712.720 14.047.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.522.210 46.581.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.736.058 24.366.119Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.470.241 -7.470.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.470.241 -7.470.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.470.241 -7.470.241Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.743.726 7.676.415Yasal Yedekler15 7.743.726 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.157.380 -2.843.852Net Dönem Karı veya Zararı5.369.939 10.068.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.736.058 24.366.119TOPLAM KAYNAKLAR95.258.268 70.947.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Transferler-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105Dönem Karı (Zararı)3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 3.288.105 444.253 20.533.766 0 20.533.766Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.676.415 -2.843.852 10.068.543 7.224.691 24.366.119 0 24.366.119Transferler67.311 10.001.232 -10.068.543 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.369.939 5.369.939 5.369.939 0 5.369.939Dönem Karı (Zararı)5.369.939 5.369.939 5.369.939 0 5.369.939Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -7.470.241 -7.470.241 -7.470.241 7.743.726 7.157.380 5.369.939 12.527.319 29.736.058 0 29.736.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.369.939 3.288.105 1.746.806 -1.434.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074835BIST