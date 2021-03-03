***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Doğan Burda Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1384 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061572779 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü" başlıklı 7'inci maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 11'inci maddesinin, "Görev Süresi" başlıklı 12'inci maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, (karakter kısıtlaması nedeniyle madddenin tamamı ekte yer almaktadır.)4 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.6 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.11 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Dogan Burda SPK 1220.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 3 DoBur 2020 Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 DB Faaliyet Raporu 31 12 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirket'imizin 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2021 Salı günü saat 11:30'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde 8 Mart 2021 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup ayrıca işbu duyurumuz ekinde verilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914972BIST