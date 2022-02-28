***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Çeşitli haber sitelerinde Şirket'imizin vergi dairesine sunduğu tablolarda 2021 yılı net karı 25.905.309 TL olduğuna ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmaktadır.Şirket'imizin 2021 yılı net karına ilişkin bilgiler 17 Şubat 2022 tarihinde KAP duyurusu ile kamuoyuna açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005084BIST