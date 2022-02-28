***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
28.02.2022 15:12
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
Çeşitli haber sitelerinde Şirket'imizin vergi dairesine sunduğu tablolarda 2021 yılı net karı 25.905.309 TL olduğuna ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmaktadır.
Şirket'imizin 2021 yılı net karına ilişkin bilgiler 17 Şubat 2022 tarihinde KAP duyurusu ile kamuoyuna açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005084
BIST
15:111.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
15:1113,7942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
15:1115,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1185
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
15:11846,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,64
|Açılış
|: 846,36
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.753.134
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.444.148
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.093.841
|% 9,88
|
|PKENT
|388,00
|9.013.575
|% -8,49
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|AEFES
|24,88
|47.266.479
|% -7,30
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|IHYAY
|0,68
|4.309.583
|% -6,85
|
|THYAO
|26,34
|3.036.627.223
|% -3,52
|
|EREGL
|31,20
|1.677.715.295
|% 0,13
|
|KRDMD
|11,78
|1.611.248.297
|% 4,06
|
|TUPRS
|191,30
|1.055.018.546
|% 6,34
|
|GARAN
|11,18
|854.776.836
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,59
|560.464.923
|% -2,18
|
|KRDMD
|11,78
|1.611.248.297
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,01
|229.612.810
|% -1,47
|
|HUNER
|2,59
|296.645.113
|% -3,00
|
|THYAO
|26,34
|3.036.627.223
|% -3,52
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7779
|13,7821
|% -0,10
|
|Euro
|15,4224
|15,5178
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,3944
|18,4866
|% -0,29
|
|Frank
|14,8822
|14,9718
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6611
|3,6795
|% -0,15
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|16,33
|
|Altın Gr.
|847
|847
|7,92
|
|Cumhuriyet
|5.643
|5.723
|21,00
|
|Tam
|5.615
|5.757
|24,81
|
|Yarım
|2.714
|2.785
|12,00
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|98,56
|98,56
|4,44
|
Seans Raporu
15:09
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15:23
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15:23
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