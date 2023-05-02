***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.05.2023 14:22
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisse senetleri piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin haber, paylaşım ve söylentilerle ilgili olarak daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını verirken, Şirket'imiz tarafından KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamaları'nı takip etmelerini ve sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere doğruluğu Şirket'imiz tarafından teyit edilmeyen haber, paylaşım ve söylentilere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144440
BIST
15:414.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,54
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4119,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4121,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:411.243,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.243,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GRTRK
|25,74
|7.202.412
|% 10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|ORCAY
|7,59
|80.470.169
|% 9,84
|
|BOBET
|19,18
|231.772.345
|% 6,03
|
|BASGZ
|13,98
|60.781.919
|% 2,34
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KLRHO
|22,54
|26.386.550
|% -8,89
|
|PSGYO
|4,81
|70.722.887
|% -8,56
|
|IMASM
|25,04
|155.053.401
|% -8,55
|
|MAGEN
|34,14
|55.718.722
|% -7,98
|
|KOPOL
|48,46
|1.543.550.975
|% -3,08
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|CVKMD
|184,70
|1.190.633.249
|% -0,32
|
|ASTOR
|47,38
|594.871.941
|% -4,51
|
|GESAN
|63,65
|592.869.366
|% -5,00
|
|AKFYE
|12,99
|476.755.074
|% -0,84
|
|KOPOL
|48,46
|1.543.550.975
|% -3,08
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|PSGYO
|4,81
|70.722.887
|% -8,56
|
|ASTOR
|47,38
|594.871.941
|% -4,51
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4712
|% 0,16
|
|Euro
|21,3810
|21,3992
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,2129
|24,3343
|% -0,08
|
|Frank
|21,5982
|21,7283
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1766
|5,2026
|% 0,10
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|