***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniİlgili başvurunun aradan geçen süre zarfında, ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde revize edilmesi ve yeni bir başvurunun yapılması planlanmış olup bu aşamada geri çekilmesi değerlendirilmiştir. Yeni başvuru yapıldığında kamuya gerekli açıklama yapılacaktır.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897485BIST