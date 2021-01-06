***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
06.01.2021 19:21
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
İlgili başvurunun aradan geçen süre zarfında, ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde revize edilmesi ve yeni bir başvurunun yapılması planlanmış olup bu aşamada geri çekilmesi değerlendirilmiştir. Yeni başvuru yapıldığında kamuya gerekli açıklama yapılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897485
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0706
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0834
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05447,51
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -15,45
|Açılış
|: 447,51
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3094
|7,3160
|% -0,96
|
|Euro
|8,9934
|9,0022
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,8992
|9,9489
|% -1,38
|
|Frank
|8,2579
|8,3076
|% -1,40
|
|Riyal
|1,9409
|1,9507
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-43,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-16,64
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,26
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|0,96
|