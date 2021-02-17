***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020/4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimiz'in 2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910404BIST