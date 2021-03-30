***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 30.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde hazırlanan 2020 yılı "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" Raporu'nun, işlemlerin piyasa koşulları dahilinde yapıldığı da görülerek kabulüne ve onaylanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921845BIST