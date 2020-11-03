***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.11.2020 18:32
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 27
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 03.11.2020 (bugün) tarihli toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16'ncı maddesinin, "Temsil" başlıklı 20'nci maddesinin, "Denetim" başlıklı 22'nci maddesinin ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 27'nci maddesinin tadil metninde yer alan yeni şekilleriyle değiştirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiş olup SPK başvurusu yapılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOBUR Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885926
BIST