Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.11.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 27

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 03.11.2020 (bugün) tarihli toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16'ncı maddesinin, "Temsil" başlıklı 20'nci maddesinin, "Denetim" başlıklı 22'nci maddesinin ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 27'nci maddesinin tadil metninde yer alan yeni şekilleriyle değiştirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiş olup SPK başvurusu yapılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOBUR Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885926


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.151
Değişim :  1,51% |  17,12
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.134  
En Yüksek
1.156 En Düşük
1.123
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 3,30 19.070.419 % 10,00  
KSTUR 130,90 335.626 % 10,00  
PKENT 650,10 277.593 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.833.711 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.833.711 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4113 8,4118 % -0,34  
Euro 9,8662 9,8807 % 0,58  
Sterlin 10,9444 10,9993 % 0,70  
Frank 9,1843 9,2397 % 0,45  
Riyal 2,2364 2,2476 % -0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 12,79  
Altın Gr. 516 516 1,36  
Cumhuriyet 3.474 3.527 77,00  
Tam 3.451 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
Çeyrek 837 856 17,07  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,13  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,01  
B. Petrol 39,86 39,86 0,89  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru