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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.01.2021 19:12



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Spk Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 11.01.2021 (bugün) tarihli toplantısında
-Kurul'umuzun 03.11.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Kararı'ndan rücu edilmesine,
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü" başlıklı 7'inci maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 11'inci maddesinin, "Görev Süresi" başlıklı 12'inci maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Nisap" başlıklı 15'inci maddesinin,"Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16'ncı maddesinin, "Temsil" başlıklı 20'nci maddesinin, "Genel Müdür" başlıklı 21'inci maddesinin, "Denetim" başlıklı 22'nci maddesinin, "Tasfiye ve Tasfiye Memurları" başlıklı 26'ıncı maddesinin ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 27'nci maddesinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekilleriyle değiştirilmesine,
Mezkur Esas Sözleşme Tadili ile Esas Sözleşme'deki imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmakta olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)"nin "Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlığını taşıyan 16'ncı maddesinin 1'inci Fıkrası'nın (b) Bendi düzenlemesi kapsamında SPK'ya ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet başvurusunda bulunulmasına,
karar verilmiş olup konuya ilişkin SPK başvurusu 11.01.2021 (bugün) tarihinde yapılmıştır.
Söz konusu Esas Sözleşme tadiliyle Esas Sözleşme'deki imtiyazların tamamı bedelsiz olarak kaldırılmakta, hisse grup ayrımına son verilmekte ve buna bağlı olarak payların devri ve usulü yeniden düzenlenmekte, Genel Kurul toplantı nisabı %52 olarak belirlenmekte, kayıtlı sermaye tavanının süresi 2024 yılı da dahil olmak üzere 4 yıl daha uzatılmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DoBur Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900776


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