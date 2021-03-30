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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 18:24



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermeya Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26 ve 27'inci maddelerinin tadil edilmesi Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve Esas Sözleşme'deki imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmakta olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)"nin "Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlığını taşıyan 16'ncı maddesinin 1'inci Fıkrası'nın (b) bendi düzenlemesi kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınması, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'nun 05.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1384 sayılı Kararı ile onaylanmış olup,
30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DoBur SPK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921932


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