***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermeya Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Genel Kurul'un TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 05.04.2021Ek AçıklamalarEsas Sözleşmemizin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26 ve 27'inci maddelerinin tadil edilmesi Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve Esas Sözleşme'deki imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmakta olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)"nin "Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlığını taşıyan 16'ncı maddesinin 1'inci Fıkrası'nın (b) bendi düzenlemesi kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınması, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'nun 05.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1384 sayılı Kararı ile onaylanmış olup,30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiş olan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2021 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DoBur SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923469BIST