***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA") haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını verirken, Şirketimiz tarafından KAP'ta yer alan Özel Durum Açıklamaları'nı takip etmelerini ve doğruluğu teyit edilmeyen haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak isteriz.Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 17.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3078 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860296BIST