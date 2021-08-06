***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.08.2021 16:02
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA") haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 06.08.2021 tarih ve BİAŞ-2-3116 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955360
BIST
16:241.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:248,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:2410,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0442
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:24491,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,61
|Açılış
|: 491,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,48
BIST En Aktif Hisseler16:23
|SAFKR
|9,35
|67.942.157
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.255.597
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.332.545
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.515.195
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|110.727.690
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.378.734
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.663.341
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|95.173.095
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,85
|14.211.623
|% -7,04
|
|GARAN
|9,25
|1.735.642.378
|% -0,11
|
|GENIL
|13,00
|776.332.545
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|665.443.565
|% 1,78
|
|THYAO
|12,76
|629.104.935
|% 0,00
|
|SASA
|30,04
|608.020.827
|% 1,28
|
|GARAN
|9,25
|1.735.642.378
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,47
|281.766.208
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|192.895.608
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|296.811.955
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|665.443.565
|% 1,78
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6094
|8,6124
|% 1,09
|
|Euro
|10,1376
|10,1546
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,9385
|11,9984
|% 0,91
|
|Frank
|9,4217
|9,4784
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% 1,16
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-31,83
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.323
|-27,61
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-13,35
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|0,64
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:39IZMDC
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 316, 777 adet işlem
-
16:38OZRDN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 648 adet işlem
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 54 kaybederek (% -0.29 ) 1, 535
-
16:37XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 11, 097.00 milyon TL de
-
16:37KRSTL
Yüzde -7.04 oranında düşüşle 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 582, 092 adet işlem