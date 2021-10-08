***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.10.2021 16:35
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA") haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 08.10.2021 tarih ve BİAŞ-2-3953 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968777
BIST
17:531.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:538,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5310,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0836
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:53504,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,01
|Açılış
|: 504,67
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.463.931
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.578.523
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.915.052
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.480.146
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.838.225
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|259.804.614
|% -9,34
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|ASELS
|15,74
|1.058.150.718
|% 1,48
|
|SASA
|27,50
|909.361.874
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|877.195.194
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,77
|408.732.264
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,37
|423.188.763
|% -0,84
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,57
|286.803.427
|% -0,39
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9414
|8,9464
|% 0,80
|
|Euro
|10,3468
|10,3589
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1322
|12,1930
|% 0,77
|
|Frank
|9,5837
|9,6414
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,58
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,01
|
|Altın Gr.
|504
|505
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|1,39
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM