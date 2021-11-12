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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

12.11.2021 16:34
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")  vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA")  haricinde, mevcut  durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu  ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince  kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. 
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin  8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 12.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4630 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977418


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