***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.11.2021 16:34
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA") haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 12.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4630 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977418
BIST
18:051.639
En Yüksek
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|: 0,83%
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|: 1.631
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598,42
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
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|% 10,00
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|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
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|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
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|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
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|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,9746
|9,9797
|% 0,77
|
|Euro
|11,4300
|11,4462
|% 0,84
|
|Sterlin
|13,3428
|13,4097
|% 1,10
|
|Frank
|10,7951
|10,8602
|% 0,86
|
|Riyal
|2,6538
|2,6672
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-0,99
|
|Altın Gr.
|598
|598
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
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|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,00
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|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|0,08
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|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,45
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