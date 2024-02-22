***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.02.2024 18:33
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA") haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 22.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24117 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251401
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 9.360
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|Önceki Kapanış
|: 9.312
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9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9907
En Yüksek
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|: -0,04%
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|Açılış
|: 31,1600
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|Önceki Kapanış
|: 31,2300
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31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 33,6000
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|Önceki Kapanış
|: 33,6000
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|Açılış
|: 2.016,28
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|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
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2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9867
|30,9889
|% -0,05
|
|Euro
|33,6095
|33,6275
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,0036
|39,1992
|% -0,12
|
|Frank
|35,0231
|35,2341
|% -0,23
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|900,04
|901,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,46
|968,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,05
|83,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,72
|% 0,66
|