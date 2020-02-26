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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2020 18:35
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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Gündüz Kösemen ve Sayın Matthias Karl Walter Wehling 'in başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Kurulumuzun 26.06.2019 tarihli Kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821818


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