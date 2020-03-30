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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2020 19:16
GÜNCEL HABERLER



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız,
Müşterek ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile birlikte Şirketimiz, COVID-2019'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz gelişmeleri anlık olarak takip etmekte ve gerekli aksiyonları almaktadır.
İş planlarımız ve sorumluluklarımız, ilgili Bakanlıklar'ın talimatları, Dünya Sağlık Örgütü ("WHO")'nün açıklamaları ve COVID-2019'un pandemik kabul edilmesi doğrultusunda koordine edilmektedir.
COVID-2019'un yayılmasına ve herhangi bir olumsuz durum yaratmasına engel olmak amacıyla çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm toplumun sağlık ve refahı için açıklanan talimatlara, sınırlamalara ve prensiplere uyuma azami özen gösterilmektedir. Şirket personelimiz  uzaktan erişim sağlamak suretiyle evlerinden çalışmakta olup gerekli bazı departmanlar ise nöbetleşe Şirket'ten çalışıp hizmet alanlarının devamlılığını sağlamaktadır.
Şirketimiz, COVID-2019'un faaliyetleri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini anlık olarak takip etmekte ve düzenli olarak analize tabi tutmaktadır. Mevcut bilgilerimiz dahilinde, COVID-2019'un faaliyetlerimiz üzerinde dönemsel olarak reklam ve tiraj geliri kaybı olması beklenmektedir. Salgının  yaz döneminde ortadan kalkması ile de düzelme beklenmektedir. Şirketimiz'in krediye erişiminde herhangi bir sorun yaşanmamakta ve likidite sorunu bulunmamaktadır.
Önümüzdeki dönemde de gelişmeleri yakından takip ediyor ve ilgili Mevzuat'ın gerekli gördüğü hallerde kamuya gerekli açıklamaları yapıyor olacağız. Bu süreçte Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere kesinlikle itibar edilmemesini ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin ilgili mevzuat ile tanınan sınırlamalar dahilinde yatırımcılardan gelecek tüm soruları her zaman cevaplamaya hazır olduğunu ifade etmek isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833419


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