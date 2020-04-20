***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 09:56
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun'un Geçici 25'inci maddesi ile tadil edilen 7244 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde göre "u
ygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir" hükmü doğrultusunda, Şirket'imizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839220
BIST
15:3998.308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 128,19
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:396,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:397,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:39376,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,04
|Açılış
|: 376,29
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.431.927
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.412.898
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.212.514
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.321.018
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|7,04
|8.775.699
|% -5,88
|
|GARAN
|8,36
|568.313.244
|% -0,36
|
|ASELS
|27,28
|518.640.862
|% 0,59
|
|THYAO
|10,52
|505.843.488
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,23
|356.433.164
|% 2,87
|
|MGROS
|29,84
|280.950.075
|% 2,33
|
|ISFIN
|3,23
|356.433.164
|% 2,87
|
|KARSN
|1,51
|146.142.545
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|187.961.396
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|236.670.732
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|115.925.609
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6289
|% -0,61
|
|Frank
|7,1242
|7,1672
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8406
|1,8499
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|3,35
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,70
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,50
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-1,61
|