***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 19:30
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Gündüz Kösemen ve Jochen Czelecz'in başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Kurulumuzun 21.04.2021 ve 15.06.2021 tarihli Kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 28 Mart 2022 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004232
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1958
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0515,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3220
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05848,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 848,86
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9928
|14,0129
|% 1,42
|
|Euro
|15,7251
|15,9798
|% 2,06
|
|Sterlin
|18,6951
|18,7888
|% 0,21
|
|Frank
|15,0598
|15,1505
|% 0,49
|
|Riyal
|3,7206
|3,7393
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-21,55
|
|Altın Gr.
|848
|848
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA