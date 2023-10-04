***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Marie Elena Stephan Şirket'imizdeki tüm görevlerinden 04.10.2023 tarihi (bugün) itibarıyla ayrılmıştır.Yönetim Kurulumuz'un 04.10.2023 tarih (bugün) ve 18 sayılı kararıyla Marie Elena Stephan'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Thilo Hans-Jörg Knöller 'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Thilo Knöller 1977 yılında Almanya doğmuştur, 2002 yılında Reutlingen Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi (Birleşik Krallık) İşletme Bölümü mezunudur. 2002 yılında Ernst & Young'da Denetim Asistanı olarak iş hayatına başlamıştır, 2007 yılında Burda grubunda Kurumsal Muhasebe görevini üstlenmiştir. 2011'den bu yana ise Burda grubunda Kurumsal Muhasebe Başkanı ve hem grup mali tablolarından sorumlu hem de muhasebe ile ilgili olan veya grup yapısını etkileyen projelerden sorumlu görevini sürdürmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199360BIST