***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ‘Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü' başlıklı 27 nci maddesi ve yine SPK'nın konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli ve 9/ 178 sayılı İlke Kararına istinaden Şirketimiz ortakları-Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 603.958 adet ve-Burda GMBH'ın Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 603.959 adetolmak üzere toplam 1.207.917 adet DOBUR paylarının Borsa'da satışına ilişkin olarak "Pay Satış Bilgi Formları (Bilgi Formları)" düzenlendiği ve mezkur Bilgi Formları'nın onaylanması talebiyle 02.04.2024 tarihinde SPK'ya başvuru yapıldığı bilgisi unvanı geçen Şirketler tarafından Şirketimize iletilmiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265969BIST