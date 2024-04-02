Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2024 18:23
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ‘Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü' başlıklı 27 nci maddesi ve yine SPK'nın konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli ve 9/ 178 sayılı İlke Kararına istinaden Şirketimiz ortakları  
-Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 603.958 adet ve 
-Burda GMBH'ın Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 603.959 adet 
olmak üzere toplam 1.207.917 adet DOBUR paylarının  Borsa'da satışına ilişkin olarak "Pay  Satış Bilgi Formları (Bilgi Formları)" düzenlendiği ve mezkur Bilgi Formları'nın onaylanması talebiyle 02.04.2024 tarihinde SPK'ya başvuru yapıldığı bilgisi unvanı geçen Şirketler tarafından Şirketimize iletilmiştir. 
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265969


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:599.041
Değişim :  -1,27% |  -116,67
Açılış :  9.186  
Önceki Kapanış :  9.158  
En Düşük
8.993 En Yüksek
9.266
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 20,02 19.742.912 % 10,00  
FMIZP 371,25 109.254.341 % 10,00  
KARTN 154,00 46.268.092 % 10,00  
TDGYO 12,10 68.622.827 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,0316 32,0746 % -0,32  
Euro 34,5029 34,5978 % -0,22  
Sterlin 40,5374 40,7406 % 0,40  
Frank 35,5367 35,7148 % -0,10  
Riyal 8,5967 8,6398 % 0,23  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,77 25,81 % 0,66  
Platin 921,96 923,26 % 0,66  
Paladyum 1.000,01 1.002,63 % 0,66  
Brent Pet. 88,30 88,30 % 0,66  
Altın Ons 2.259,65 2.259,97 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru