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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2020 19:07
GÜNCEL HABERLER



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş' de Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil -
ALFRED HEINTZE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği Burda International GmbH Operasyondan Sorumlu Yönetici, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şİrket'inde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet A Bağımsız Üye Değil
TOLGA BABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet A Bağımsız Üye Değil
MELİH CEM BAŞAR Erkek Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Bağımsız Üye Değil
MARIE ELENA STEPHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.11.2019 İcrada Görevli Değil - Burda International GmbH Finansal Performans Yönetimi Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirket'inde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Bağımsız Üye Değil
ELISABETH CAROLA VARN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Burda Magazine Holding GmbH Genel Müdür Evet B Bağımsız Üye Değil
GÜNDÜZ KÖSEMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MATHIAS KARL WALTER DR.WEHLING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Filippi & Partners Frankfurt firmasında Avukat Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832482


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