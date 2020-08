***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Burda Ailesi 7823670 TRY 40,00Doğan Ailesi 5.232.281,52 TRY 26,75Borsa İstanbul'da İşlem Gören ve Diğer 6.503.223,48 TRY 33,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866771BIST