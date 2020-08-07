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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.08.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burda Ailesi 7823670 TRY 40,00
Doğan Ailesi 5.232.281,52 TRY 26,75
Borsa İstanbul'da İşlem Gören ve Diğer 6.503.223,48 TRY 33,25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866771


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4063 9,4535 % -0,65  
Frank 7,8853 7,9328 % -0,32  
Riyal 1,9224 1,9320 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.033 2.034 -29,95  
Altın Gr. 473 473 -6,28  
Cumhuriyet 3.215 3.264 -143,00  
Tam 3.173 3.378 -82,90  
Yarım 1.540 1.652 -24,60  
Çeyrek 773 826 -17,40  
Gümüş.Ons 27,98 28,02 -0,93  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,20  
B. Petrol 44,54 44,54 -0,55  
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