***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 21:29
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:22 34387 Şişli İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:22 34387 Şişli İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:22 34387 Şişli İstanbul 0 212 410 36 54 0 212 892 51 25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928652
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0816
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05460,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,85
|Açılış
|: 460,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0620
|8,0642
|% 0,71
|
|Euro
|9,6558
|9,6763
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,1230
|11,1787
|% 1,06
|
|Frank
|8,7291
|8,7817
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1429
|2,1537
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,70
|
|Altın Gr.
|460
|461
|6,24
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,08
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|