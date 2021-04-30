Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.04.2021 18:42



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş' de Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil -
ALFRED HEINTZE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği Burda International GmbH Operasyondan Sorumlu Yönetici, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şİrket'inde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
EREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Geliştirme ve İş Yönetimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MELİH CEM BAŞAR Erkek Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirket'inde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
MARIE ELENA STEPHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.11.2019 İcrada Görevli Değil - Burda International GmbH Finansal Performans Yönetimi Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirket'inde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
MARTIN WEESE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Burda Magazine Holding GmbH İş Geliştirme ve Strateji Başkanı, Günedoğu Aysa, Hindistan bölgesi Operasyon Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil
GÜNDÜZ KÖSEMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933589


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.398
Değişim :  -0,26% |  -3,70
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 23,10 422.081 % 10,00  
GOZDE 7,37 168.074.297 % 10,00  
ARMDA 52,25 1.600.235 % 10,00  
FORMT 1,32 14.530.068 % 10,00  
INTEM 44,26 10.675.372 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2734 8,2781 % 0,92  
Euro 9,9602 9,9694 % 0,06  
Sterlin 11,4036 11,4608 % 0,05  
Frank 9,0309 9,0853 % 0,51  
Riyal 2,2012 2,2122 % 0,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -5,10  
Altın Gr. 471 471 3,49  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 -0,19  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,02  
B. Petrol 66,34 66,34 -1,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru