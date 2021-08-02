***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş' de Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil -ALFRED HEINTZE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği Burda International GmbH Danışman, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şİrket'inde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilEREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Geliştirme ve İş Yönetimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilMELİH CEM BAŞAR Erkek Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirket'inde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilMARIE ELENA STEPHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.11.2019 İcrada Görevli Değil - Burda International GmbH Finansal Performans Yönetimi Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirket'inde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilMARTIN WEESE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Burda International GmbH Operasyondan Sorumlu Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilGÜNDÜZ KÖSEMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıJOCHEN CZELECZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 14.06.2021 İcrada Görevli Değil - Peryton Advisory Finansal Danışman Evet Bağımsız Üye Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954232BIST