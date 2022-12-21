***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2022 19:19
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH CEM BAŞAR Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği
AYŞE DİDEM KURUCU Finans Direktörü, İcra Kurulu Üyesi, İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finans Direktörlüğü, İcra Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089065
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7648
18:051.090,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.090,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6567
|18,6601
|% 0,04
|
|Euro
|19,8015
|19,8293
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,4715
|22,5842
|% -0,74
|
|Frank
|20,0611
|20,1819
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.349
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.559
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem