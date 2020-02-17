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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

17.02.2020 22:53
GÜNCEL HABERLER



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2020
Karar Sayısı
04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ    :  17.02.2020
KARAR SAYISI      : 2020/04
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Bireysel Finansal Rapor'u, Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun  Asgari  İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK' nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne  uygun olarak hazırlanan genel kurul onayına sunulacak 01.01.2019-31.12.2019  hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ile sunum esasları SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen ve bu çerçevede SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"'ne uygun olarak hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")
tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
-Bireysel Finansal Rapor, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,
-Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
tespit olunmuştur.
Matthias Karl Walter Wehling
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Gündüz Kösemen
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ayşe Didem Kurucu
Finans Direktörü
Alpaslan İçli
Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819774


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