***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/08/2020Karar Sayısı23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 07.08.2020KARAR SAYISI : 2020/23SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIDoğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin, 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Bireysel Finansal Rapor'u ile 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesindeBireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,tespit olunmuştur.Matthias Karl Walter WehlingDenetimden Sorumlu Komite BaşkanıGündüz KösemenDenetimden Sorumlu Komite ÜyesiAyşe Didem KurucuFinans DirektörüAlpaslan İçliMuhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866770BIST