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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2022 18:51
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un, 25.04.2022 tarihli (bugün) toplantısında
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)
ADI SOYADI                     GÖREVİ 
-Melih Cem BAŞAR            Başkan
-Ayşe Didem KURUCU       Mali İşlerden Sorumlu Üye
-Nisa Aslı ERTEN ÇOKÇA  Reklam İşlerinden Sorumlu Üye
-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 
ADI SOYADI                       GÖREVİ 
-Jochen CZELECZ               Başkan
-Gündüz KÖSEMEN             Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                      GÖREVİ 
-Gündüz KÖSEMEN        Başkan
-Jochen CZELECZ          Üye
-Hakan KAYA                  Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
ADI SOYADI                      GÖREVİ 
-Gündüz KÖSEMEN          Başkan
-Jochen CZELECZ             Üye
-Ahmet TOKSOY                Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar verilmiştir.
    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023623


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