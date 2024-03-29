***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2024 15:54
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' kapsamında işbu özel durum açıklamasına ekli 'Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları', ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları' ve ‘Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabulüne karar vermiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264306
BIST
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18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
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|Önceki Kapanış
|: 9.080
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9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0502
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
18:0535,0125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0526
|Açılış
|: 35,4500
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|Önceki Kapanış
|: 35,0500
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35,3786
En Düşük
34,8774
18:052.327,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,05
|Açılış
|: 2.327,40
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|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
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2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3545
|32,4031
|% 0,27
|
|Euro
|34,9668
|35,0385
|% -0,08
|
|Sterlin
|41,3938
|41,6013
|% 1,43
|
|Frank
|36,3396
|36,5217
|% 1,35
|
|Riyal
|8,7305
|8,7742
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de