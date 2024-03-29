***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' kapsamında işbu özel durum açıklamasına ekli 'Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları', ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları' ve ‘Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabulüne karar vermiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264306BIST