***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.07.2020 13:10
***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 24.07.2020 tarihinde, 20,02 - 20,88 fiyat aralığından 43.721 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 24.07.2020 tarihi itibariyle %44,12 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/07/2020 43.721 43.721 8.672.958,62 8.629.237,62 % 44,34 % 44,34 % 44,12 % 44,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861909
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9893
En Düşük
7,9191
18:05418,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,42
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7348
|8,7786
|% 0,52
|
|Frank
|7,4008
|7,4454
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|14,02
|
|Altın Gr.
|418
|419
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,70
|
|Tam
|2.808
|2.827
|32,60
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,90
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
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