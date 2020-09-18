***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 08:34
***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 17.09.2020 tarihinde, 20,34 - 23,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 21,26 TL) 17.850 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte sermayesindeki payımız 17.09.2020 tarihi itibariyle %41,30 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/09/2020 100.000 100.000 8.095.231,62 8.077.381,62 % 41,39 % 41,39 % 41,3 % 41,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875535
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5571
En Düşük
7,5327
18:058,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9630
En Düşük
8,9268
18:05474,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
474,72
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5524
|7,5573
|% 0,14
|
|Euro
|8,9547
|8,9620
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7579
|9,8068
|% -0,02
|
|Frank
|8,2783
|8,3281
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0071
|2,0172
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,73
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem