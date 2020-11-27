***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 18:24
***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 27.11.2020 (bugün) tarihinde, 22,10 ve 24,50 TL fiyattan (ağırlıklı ortalama fiyat 22,47 TL) 10.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 27.11.2020 (bugün) tarihi itibariyle %41,12 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/11/2020 10.000 10.000 8.053.061,62 8.043.061,62 % 41,17 % 41,17 % 41,12 % 41,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890370
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0371
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,3750
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9,4121
En Düşük
9,2622
18:05448,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -9,36
|Açılış
|: 448,69
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8135
|7,8193
|% -0,67
|
|Euro
|9,3417
|9,3509
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,3774
|10,4295
|% -0,97
|
|Frank
|8,6059
|8,6577
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0771
|2,0875
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-23,48
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,69
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,70
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,18
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
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