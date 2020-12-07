***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2020 18:16
***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 07.12.2020 (bugün) tarihinde, 22,50 TL fiyattan 410 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 07.12.2020 (bugün) tarihi itibariyle %41,10 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/12/2020 410 410 8.038.674,62 8.038.264,62 % 41,1 % 41,1 % 41,1 % 41,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891859
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
18:057,8079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
18:059,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
18:05466,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,11
|Açılış
|: 466,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
|26.459.508
|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8015
|7,8086
|% -0,06
|
|Euro
|9,4584
|9,4735
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4155
|10,4678
|% -0,49
|
|Frank
|8,7278
|8,7804
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|23,24
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,39
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,08
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|-0,28
|