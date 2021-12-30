***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2021 21:59
***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 30.12.2021 (bugün) tarihinde, 68,65 – 72,15 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 70,09 TL) 25.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 30.12.2021 (bugün) tarihi itibariyle %39,95 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/12/2021 25.000 25.000 7.838.920 7.813.920 % 40,08 % 40,08 % 39,95 % 39,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987298
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0675
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1917
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,1187
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2470
|13,2498
|% 0,51
|
|Euro
|14,8704
|15,1187
|% 1,28
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,27
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,05
|
|B. Petrol
|78,96
|78,96
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında