***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2021 13:20
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BURDA GmbH adına vekaleten Av. Tuğba Ergül tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985428
BIST
16:301.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -9,92
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|: 1.835
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En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:29
|PENTA
|359,70
|32.197.571
|% 10,00
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|TETMT
|379,20
|13.083.814
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.782
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SAYAS
|32,12
|58.175.456
|% 9,55
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|GSDHO
|2,70
|201.205.911
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.300.193
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.345.607
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.647.529
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,87
|3.316.786.286
|% -0,08
|
|SISE
|12,76
|2.584.113.660
|% -3,92
|
|EREGL
|25,36
|2.059.592.293
|% -0,31
|
|THYAO
|18,87
|1.566.145.998
|% -0,05
|
|KRDMD
|8,96
|1.487.822.405
|% -3,66
|
|YKBNK
|3,57
|1.457.906.957
|% 2,59
|
|GARAN
|11,87
|3.316.786.286
|% -0,08
|
|SISE
|12,76
|2.584.113.660
|% -3,92
|
|DOHOL
|2,73
|478.222.450
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,96
|1.487.822.405
|% -3,66
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,4544
|11,5248
|% -5,46
|
|Euro
|12,9814
|13,0546
|% -5,68
|
|Sterlin
|14,8268
|14,9011
|% -8,78
|
|Frank
|11,9877
|12,0599
|% -9,31
|
|Riyal
|2,9411
|2,9558
|% -9,22
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|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|647
|647
|-61,14
|
|Cumhuriyet
|4.301
|4.366
|-539,00
|
|Tam
|4.283
|4.408
|-530,14
|
|Yarım
|2.070
|2.132
|-256,44
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|-128,22
|
|Gümüş Gr.
|8,17
|8,18
|-0,77
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