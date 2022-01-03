***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 13:45
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burda GmbH adına vekaleten Av.Tuğba Ergül tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987949
BIST
15:001.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,14
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:0013,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1064
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:0014,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1336
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:00769,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -10,61
|Açılış
|: 769,05
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:58
|CRFSA
|42,02
|3.155.744
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.419.356
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.194.506
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.261.564
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.698
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,42
|48.380.848
|% -6,17
|
|NIBAS
|14,06
|19.582.641
|% -5,76
|
|AKGRT
|10,25
|11.467.197
|% -3,30
|
|PAPIL
|14,74
|11.675.405
|% -3,03
|
|GARAN
|11,50
|1.292.708.947
|% 2,04
|
|THYAO
|20,88
|1.169.525.491
|% 4,30
|
|EREGL
|28,62
|929.107.391
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,46
|783.502.484
|% 2,37
|
|SISE
|13,66
|720.965.670
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,46
|783.502.484
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|170.039.085
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.292.708.947
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,22
|228.919.897
|% 3,74
|
|TSKB
|1,49
|97.375.408
|% 3,47
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1247
|13,1277
|% -0,96
|
|Euro
|14,8924
|14,9655
|% -0,93
|
|Sterlin
|17,6706
|17,7593
|% -1,13
|
|Frank
|14,3268
|14,4131
|% -0,99
|
|Riyal
|3,4831
|3,5006
|% -1,04
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,02
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,68
|78,68
|0,90
|
Seans Raporu
14:58
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15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 25 artarak (% 2.87 ) 1, 693
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, CRFSA, MARKA, TSPOR, KRSTL
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15:13
KRSTL, MAALT, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DZGYO, KRVGD, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:13XEUR
EURO serbest piyasada 14.80 liradan (ALIŞ) işlem