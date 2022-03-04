***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2022 13:41
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burda Gmbh adına vekaleten Av. Tuğba Ergül (Okumuşoğlu) tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007246
BIST
14:082.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -21,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:0814,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1296
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:0815,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0308
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:08892,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,10
|Açılış
|: 892,27
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:08
|AVOD
|1,44
|14.882.754
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.876.415
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|33.082.276
|% 9,57
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,01
|58.960.817
|% 8,06
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|42.528.574
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|16.636.684
|% -6,08
|
|DOCO
|1.230,70
|21.221.133
|% -5,80
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|EREGL
|34,66
|1.681.277.891
|% -1,92
|
|THYAO
|25,30
|1.214.395.517
|% -2,47
|
|ASELS
|24,38
|1.034.598.013
|% 2,35
|
|KOZAL
|130,90
|958.009.679
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|ODAS
|1,39
|239.089.675
|% 4,51
|
|PETKM
|8,04
|830.958.959
|% 1,77
|
|YKBNK
|3,63
|309.612.908
|% -0,82
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2336
|14,2438
|% 0,92
|
|Euro
|15,6463
|15,6748
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,8973
|18,9921
|% 0,68
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7836
|3,8026
|% 0,89
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,92
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,31
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,20
|