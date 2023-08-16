***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2023 14:51
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burda Gmbh adına vekaleten Aslı Ayşe Etan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185979
BIST
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16:317.681
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,32
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3127,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0087
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3129,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0652
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:311.656,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.656,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KMPUR
|83,05
|775.867.263
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.897.598
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.204.331.380
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|329.778.449
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.235.768
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.701.557
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.102.989.886
|% -9,97
|
|SAFKR
|25,92
|111.027.962
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|6.604.411.644
|% 4,20
|
|ASTOR
|132,90
|5.452.723.698
|% -4,66
|
|THYAO
|256,20
|5.244.178.527
|% -1,35
|
|PETKM
|19,74
|4.567.315.227
|% 1,70
|
|KRDMD
|26,38
|4.253.304.275
|% 4,02
|
|ZOREN
|5,25
|2.348.462.877
|% 5,42
|
|ADESE
|2,05
|792.910.113
|% -7,66
|
|SKBNK
|4,04
|1.065.169.443
|% 2,02
|
|ODAS
|12,86
|3.016.126.711
|% 5,84
|
|YKBNK
|16,38
|3.950.018.235
|% -0,67
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0320
|27,0950
|% 0,14
|
|Euro
|29,5493
|29,5653
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3356
|34,5078
|% 0,28
|
|Frank
|30,6286
|30,8131
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1941
|7,2302
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,10
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-20,00
|
|Tam
|11.085
|11.154
|-30,00
|
|Yarım
|5.559
|5.603
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|0,06
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,15
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44GESAN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 430, 084 adet işlem
-
16:43GMTAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 904 adet işlem
-
16:42MNDTR
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 739, 760 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 7, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 111, 652.00 milyon TL de
-
16:40ASELS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 523, 636 adet işlem