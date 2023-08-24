***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2023 17:04
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burda GMBH adına vekaleten Aslı Ayşe Etan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189327
BIST
'
17:247.590
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -11,86
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2425,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -1,4196
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2428,1066
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -1,4197
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:241.588,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -85,70
|Açılış
|: 1.588,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.260.007
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,70
|2.568.236.068
|% -11,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.333.903
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.577.769
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.443.383
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.896.500
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|THYAO
|233,90
|12.487.732.769
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|KLSER
|114,90
|10.559.602.073
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|EKGYO
|8,51
|5.081.433.530
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,11
|2.156.147.856
|% 4,58
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7191
|25,7738
|% -5,21
|
|Euro
|27,8846
|28,0798
|% -4,90
|
|Sterlin
|32,4631
|32,6259
|% -5,84
|
|Frank
|29,0856
|29,2608
|% -5,69
|
|Riyal
|6,8392
|6,8735
|% -5,33
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,07
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135
-
17:36XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 203, 876.00 milyon TL de
-
17:36KONYA
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 5, 665.60 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 904 adet işlem