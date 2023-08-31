***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2023 09:13
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burda Gmbh adına vekaleten Aslı Ayşe Etan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190390
BIST
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10:577.988
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 81,29
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
7.992
10:5726,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0275
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6100
|
26,7650
En Düşük
26,6174
10:5729,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0116
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,4213
En Düşük
29,0851
10:571.670,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.670,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler10:55
|RNPOL
|26,18
|16.878.142
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|116.597.074
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|23.324.225
|% 10,00
|
|BYDNR
|44,92
|11.267.373
|% 9,99
|
|MIATK
|291,80
|121.420.686
|% 9,99
|
|KTLEV
|50,25
|317.997.174
|% -9,95
|
|DURDO
|50,90
|28.464.827
|% -4,68
|
|EUKYO
|11,12
|2.966.366
|% -4,63
|
|YONGA
|39,96
|285.714
|% -4,08
|
|OYLUM
|7,81
|35.818.610
|% -3,82
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|TUPRS
|143,10
|1.878.930.931
|% 0,63
|
|THYAO
|249,70
|1.590.292.609
|% 0,73
|
|GUBRF
|349,40
|1.562.699.260
|% 1,45
|
|ASTOR
|140,70
|1.470.936.142
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,79
|979.856.356
|% 2,81
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,83
|281.214.891
|% 2,99
|
|ODAS
|13,12
|676.778.781
|% 2,90
|
|CEMAS
|3,28
|141.957.024
|% 6,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7120
|26,7187
|% 0,11
|
|Euro
|29,1315
|29,1540
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,8554
|34,0252
|% 0,05
|
|Frank
|30,2341
|30,4162
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1020
|7,1376
|% 0,15
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|4,45
|
|Cumhuriyet
|11.307
|11.478
|122,00
|
|Tam
|11.053
|11.146
|-12,00
|
|Yarım
|5.539
|5.594
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.797
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,12
|
Seans Raporu
10:55
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 77 artarak (% 0.61 ) 8, 537
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11:11XU100
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