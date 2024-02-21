***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2024 13:37
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOBUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burda GMBH adına vekaleten Aslı Ayşe Etan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251005
BIST
'
14:279.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,94
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.290
En Yüksek
9.397
14:2730,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0754
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
30,9856
En Düşük
30,8591
14:2733,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0337
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5513
En Düşük
33,3775
14:272.020,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,01
|Açılış
|: 2.020,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.022,31
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SMART
|47,30
|339.761.811
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|79.443.740
|% 9,99
|
|FONET
|20,60
|438.827.811
|% 9,98
|
|BRKVY
|153,30
|34.116.388
|% 9,97
|
|AYCES
|1.371,00
|332.111.016
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|29.422.243
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|BRMEN
|5,00
|2.744.729
|% -8,09
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|MIATK
|71,30
|5.963.593.296
|% 3,56
|
|THYAO
|281,75
|4.886.832.493
|% 0,18
|
|KONTR
|284,00
|3.558.552.587
|% 7,07
|
|AKBNK
|43,80
|3.317.375.152
|% 1,62
|
|ZOREN
|6,03
|1.661.565.499
|% 2,38
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|EKGYO
|10,83
|1.442.110.984
|% 0,37
|
|TSPOR
|1,79
|196.230.724
|% -1,10
|
|ADESE
|3,07
|325.284.732
|% 2,33
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9828
|30,9856
|% 0,24
|
|Euro
|33,4733
|33,4818
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,9454
|39,1407
|% 0,10
|
|Frank
|35,0338
|35,2448
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2351
|8,2764
|% 0,21
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|899,33
|900,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,85
|971,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,63
|2.027,90
|% 0,66
|