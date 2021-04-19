***DOBUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***DOBUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden 7.823.670 TL nominal değerde kaydi pay (ISIN Kod: TREDBUR00011) ve 7.823.670 TL nominal değerde kaydi pay (ISIN Kod: TREDBUR00029), 19.04.2021 tarihinde (ISIN Kod : TRADOBUR91D3) kaydi paya dönüştürülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929277BIST