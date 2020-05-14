***DOBUR* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.05.2020 18:47
***DOBUR******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OYAYO, DOBUR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DOBUR.E ve OYAYO.E paylarında 15/05/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/05/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845086
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0264
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9418
18:057,5142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4990
18:05387,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,14
|Açılış
|: 387,39
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|532.908
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.520.220
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|SODSN
|13,91
|2.014.658
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.032.908
|% -9,97
|
|ULUUN
|9,13
|23.963.962
|% -9,96
|
|ODAS
|1,79
|182.453.375
|% -3,24
|
|PGSUS
|48,04
|179.598.652
|% -3,53
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|PAPIL
|15,48
|146.631.882
|% 9,94
|
|KFEIN
|17,13
|130.307.147
|% 2,57
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|ODAS
|1,79
|182.453.375
|% -3,24
|
|MTRYO
|2,34
|56.142.476
|% -1,27
|
|CUSAN
|3,32
|65.763.931
|% 9,93
|
|MSGYO
|2,10
|42.145.479
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4479
|8,4902
|% -0,73
|
|Frank
|7,1128
|7,1556
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8447
|1,8540
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,20
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.534
|15,50
|
|Tam
|2.562
|2.600
|16,00
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,80
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,22
|30,22
|1,03
|
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