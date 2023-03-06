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***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

06.03.2023 18:02
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu


***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 71.932 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 9.817.171'den 9.889.103'e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 07.03.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 9.889.103, fiili dolaşımdaki pay oranı %3 olarak dikkate alınacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120538


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Tam 7.593 7.669 -10,00  
Yarım 3.710 3.753 -4,00  
Çeyrek 1.855 1.876 -3,00  
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Gümüş Gr. 12,75 12,77 -0,01  
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